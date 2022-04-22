Ukrayna: Güzergahlardaki tehlike nedeniyle bugün insani koridorlar açılmayacak - Son Dakika
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Ukrayna: Güzergahlardaki tehlike nedeniyle bugün insani koridorlar açılmayacak

22.04.2022 10:03
Ukrayna: Güzergahlardaki tehlike nedeniyle bugün insani koridorlar açılmayacak

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da sivillerin tahliye edileceği insani koridorların, güvenlik nedeniyle bugün çalışmayacağı bildirildi.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da sivillerin tahliye edileceği insani koridorların, güvenlik nedeniyle bugün çalışmayacağı bildirildi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, yaptığı açıklamada, güzergahlardaki tehlike nedeniyle bugün insani koridorların açılmayacağını kaydetti.

Vereşçuk, "22 Nisan bugün güzergahlardaki tehlike nedeniyle insani koridorlar olmayacak. Tahliyeyi bekleyen herkese sesleniyorum: Sabırlı olun, lütfen bekleyin." ifadelerini kullandı.

Vereşçuk, dün de Rus birliklerinin yoğun bombardımanı nedeniyle Mariupol'de tahliye bekleyen insanları kurtarmanın mümkün olmadığını bildirmişti.

Hafta başından beri Rusların Donbas'taki saldırıları artması üzerine Ukrayna ve Rusya arasında insani koridorların açılması konusunda çoğu kez anlaşma sağlanamıyor.

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Başbakan Yardımcısı, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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