Ukrayna, Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Bozkır'ın sığınma talebini reddetti - Son Dakika

Ukrayna, Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Bozkır'ın sığınma talebini reddetti

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Ukrayna, Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Bozkır'ın sığınma talebini reddetti, System.String[]

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından olduğu değerlendirilen ve Ukrayna'da hakkında adli kontrol şartı bulunan kilit şüpheli Nuri Gökhan Bozkır'ın (46) Ukrayna Devlet Göç İdaresi'ne yaptığı sığınma başvurunun reddedildiği öğrenildi.

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından olduğu değerlendirilen ve Ukrayna'da hakkında adli kontrol şartı bulunan kilit şüpheli Nuri Gökhan Bozkır'ın (46) Ukrayna'da yaptığı sığınma başvurusunun reddedildiği öğrenildi. Demirören Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ukrayna Devlet Göç İdaresi, Bozkır'ın Türkiye'ye iade edilmemek için yaklaşık 9 ay önce yaptığı iltica başvurusunu 4 Mart 2020 tarihinde reddetti. Hakkında kırmızı bülten kararı olan Bozkır'ın sığınma başvurusu geçen Ağustos ayında incelemeye alınmıştı.

ŞÜPHELİ KARARA İTİRAZ ETTİ

İltica talebinin reddedilmesi üzerine Bozkır, 17 Nisan'da Kiev Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etti. Mahkeme itiraz başvurusunu kabul ederek incelemeye aldı. Karar duruşmasının tarihi ise henüz açıklanmadı.

TÜRKİYE'YE İADE SÜRECİNDE ZAMAN KAZANMAK İSTİYOR

DHA'nın edindiği bilgilere göre, suikastın kilit ismi Bozkır'ın Türkiye'ye iade edilme sürecine ilişkin zaman kazanmak için farklı yöntemlere başvurduğu öğrenildi. Bozkır'ın iltica talebinin reddi kararının iptali istemiyle yaptığı itirazın reddedilmesi halinde, önce Tahkim Mahkemesi'ne, ardından da Ukrayna Yüksek Mahkemesi'ne itiraz başvurusunda bulunacağı, böylelikle Türkiye'ye olan iade sürecinde zaman kazanmayı planladığı bildirildi. Bozkır'ın iltica talebinin nihai olarak reddedilmesi halinde ise Kiev Savcılığı'nın Bozkır'ın Türkiye'ye iadesine karar vermesinin ve zanlının Ukrayna'da mahkeme kararıyla yeniden cezaevine girmesinin önü açılacağı kaydedildi.

EV HAPSİ KALDIRILMIŞTI

Kiev Şevçenko Mahkemesi, geçen ay yapılan duruşmada Bozkır'ın ev hapsinin kaldırılmasına karar vermişti. Ukrayna yasalarına göre ev hapsinin toplam süresi en fazla 6 ay olabileceği için şüphelinin, elektronik kelepçeyle ve Kiev dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrole tabi tutulmasına hükmedilmişti.

10 TEMMUZ'DA YAKALANMIŞTI

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından olduğu iddia edilen kilit şüpheli Nuri Gökhan Bozkır (46), soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün'ün yakalama kararı ve Interpol'ün kırmızı bülten çıkartması sonrası 10 Temmuz 2019 tarihinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Eski Özel Kuvvetler mensubu Nuri Gökhan Bozkır, 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra Ukrayna mahkemesi tarafından elektronik kelepçeyle ev hapsine çıkarılmıştı.


Ankara Üniversitesi, Ukrayna, Ankara, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 12:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ukrayna, Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Bozkır'ın sığınma talebini reddetti - Son Dakika Dünya

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