Ukrayna, halkın tepkisine neden olan doğal gaz fiyatında düzenlenmeye gitti - Son Dakika

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, geçen hafta ülke çapında gerçekleştirilen protestolar nedeniyle doğal gaz fiyatında düzenlenme kararı aldıklarını açıkladı.

Şmıgal, Bakanlar Kurulunun gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda yaptığı açıklamada, ülkede doğal gazın metreküp başına 6,99 grivnadan (1,86 Türk lirası) son kullanıcılara satılabileceğini bildirdi.

Böylece, doğal gaz fiyatında yaklaşık yüzde 30 indirim uygulandığını belirten Şmıgal, bu fiyatın kış sezonunun ya da karantina döneminin sonuna kadar uygulanacağını ifade etti.

Geçen hafta ülkede yeni dönem doğal gaz fiyatına karşı gösteriler yapılmıştı.

Ukrayna'da doğal gaz bölgelere göre metreküp başına 7-10 grivnadan satılıyordu.