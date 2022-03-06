Ukrayna, Harkiv'de bugün insani yardım koridorunun açılmasını bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna, Harkiv'de bugün insani yardım koridorunun açılmasını bekliyor

06.03.2022 04:31
Ukrayna, Harkiv'de bugün insani yardım koridorunun açılmasını bekliyor

Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, Harkiv'de bugün insani yardım koridorunun açılabileceğini bildirdi.

Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, Harkiv'de bugün insani yardım koridorunun açılabileceğini bildirdi.

Arakhamia, sosyal medya hesabından bir takipçisinin Harkiv'de insani yardım koridorunun açılıp açılmayacağı ile ilgili sorusuna verdiği cevapta, söz konusu koridorun bugün açılabileceğini ifade etti.

Dün, Volnovaha ve Mariupol şehirlerinde insani yardım koridorları oluşturulmuştu.

3 Mart'ta Ukrayna ile Rusya arasında yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna'da zor durumda olan yerler için insani koridor açılması ve bu bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda mutabakata varılmıştı. ???????

YORUMLAR
500
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusuna ait helikopterin vurulma anını paylaştı Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusuna ait helikopterin vurulma anını paylaştı Zelenskiy: 'Burdayım, Kievde'yim. Kimse bir yere kaçmadı ' Zelenskiy: 'Burdayım, Kievde'yim. Kimse bir yere kaçmadı '

Ukrayna, Harkiv, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna, Harkiv'de bugün insani yardım koridorunun açılmasını bekliyor - Son Dakika


Son Dakika
01:05 Ördek avına çıkmıştı! Akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi
01:02 Önce tartıştığı kişiyi vurdu ardından intihar etti!
01:01 TBMM'de Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi kabul edildi
00:15 Zelenski Ukrayna halkına seslendi: Saldırıya geçin
00:09 Deniz Undav harikalar yaratıyor! A Milli Takım'dan bir heyet görüşmek için Belçika'ya gitti
23:54 Marketlerin zam oyunu vatandaşı çileden çıkarıyor! Ayçiçek yağı kasaya gelene kadar zamlandı
23:30 Meteoroloji uyardı! Kar İstanbul'a geri dönüyor
23:15 Karagümrükspor amatöre düştü! Başkan alaya aldı, helva dağıttı
22:25 Galatasaray teknik direktörü Torrent: Bu takımı ben yapmadım, bana kaldı
22:17 Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, ayçiçek yağı fiyatlarını vurdu! Zamlı etiketler vatandaşları isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 04:37:24. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna, Harkiv'de bugün insani yardım koridorunun açılmasını bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement