Ukrayna hastanelerinde kan sıkıntısı yaşanıyor - Son Dakika
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Ukrayna hastanelerinde kan sıkıntısı yaşanıyor

06.03.2022 18:16
Ukrayna hastanelerinde kan sıkıntısı yaşanıyor

Rusya'nın saldırısı sonrası cephedeki ihtiyacı karşılamaya çalışan Ukrayna hastanelerinin, kan stokları ve malzemelerinin azalması nedeniyle sıkıntı yaşadığı bildirildi.

Rusya'nın saldırısı sonrası cephedeki ihtiyacı karşılamaya çalışan Ukrayna hastanelerinin, kan stokları ve malzemelerinin azalması nedeniyle sıkıntı yaşadığı bildirildi.

Mıkolayiv Hastanesinde çalışan Doktor Yuri Kucher, ellerinde sadece 1 adet boş kan torbası kaldığını söyledi.

Kan torbası eksikliği nedeniyle bağışçılara karşılık veremediklerini ve cepheye kan yollayamadıklarını ifade eden Kucher, "Artık vatandaşlarımızın daha çok kana ihtiyacı olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Çünkü yaralılarımız var. Hiç olmadığı kadar kan torbası eksikliği yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Savaş nedeniyle ellerindeki kan stoklarının ve ilaçların da bitme noktasına geldiğini belirten Kucher, mevcut stokları en zor anlarda kullanmaya çalışacaklarını vurguladı.

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Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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