Ukrayna hava sahası kapanınca, Antalya- Moskova uçuşu 2 saat uzadı - Son Dakika
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Ukrayna hava sahası kapanınca, Antalya- Moskova uçuşu 2 saat uzadı

26.02.2022 10:17
Ukrayna hava sahası kapanınca, Antalya- Moskova uçuşu 2 saat uzadı

MOSKOVA ile Antalya arasındaki uçuş süreleri, Rusya'nın saldırısının ardından Ukrayna'nın hava sahasının kapanmasıyla yaklaşık 2 saat uzadı.

MOSKOVA ile Antalya arasındaki uçuş süreleri, Rusya'nın saldırısının ardından Ukrayna'nın hava sahasının kapanmasıyla yaklaşık 2 saat uzadı.

Rusya'nın çarşamba günü Ukrayna'ya başlattığı harekatın ardından Ukrayna hava sahasını kapatınca yüzlerce uçuş iptal edildi. Rusya da ülkenin güneyindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurdu. Radar görüntülerinde de Ukrayna üzerindeki uçuş trafiğinin tamamen durduğu görüldü.Kapanan hava sahası nedeniyle Türkiye'den yapılan bazı uçuşların süresi de uzadı. Rusya'dan gelen uçuş trafiğinin en yoğun yaşandığı noktalardan olan Antalya'dan Moskova'ya yapılan uçuşların süresi yaklaşık 2 saat uzadı. Uçuşta daha önce Romanya, Moldova, Ukrayna hava sahalarını kullanarak Moskova'ya ulaşan uçaklar, saldırının başladığı 23 Şubat'tan sonra Moldova ve Belarus hava sahalarını kullanmamaya başladı. Uçaklar bunun yerine Bulgaristan, Macaristan, Slovakya, Polonya, Litvanya ve Letonya hava sahalarını geçerek Moskova'ya ulaşmaya başladı. 23 Şubat öncesinde Antalya'dan Moskova'ya Ukrayna hava sahasını kullanarak giden uçakların uçuş süresi ortalama 2 saat 54 dakikada sürerken, saldırı sonrası bu süre 4 saat 15 dakikaya kadar uzadı. Moskova'dan Antalya'ya Karadeniz üzerinden gelen uçuşların rotaları da değişti. Daha önce Karadeniz üzerinden geçerek Antalya'ya ortalama 3 saat 6 dakikada ulaşan uçaklar, saldırının başlamasıyla rotalarını değiştirip Kazakistan ve Gürcistan üzerinden gelince uçuş süresi 4 saat 50 dakikaya kadar ulaştı.


Ukrayna hava sahası kapanınca, Antalya- Moskova uçuşu 2 saat uzadı
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Rusya'nın Topol-M balistik füzesi Moskova yollarında görüntülendi Rusya'nın Topol-M balistik füzesi Moskova yollarında görüntülendi Rusya'nın Topol-M balistik füzesi Moskova yollarında görüntülendi Rusya'nın Topol-M balistik füzesi Moskova yollarında görüntülendi

Moskova, Ukrayna, Antalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukrayna hava sahası kapanınca, Antalya- Moskova uçuşu 2 saat uzadı - Son Dakika


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