Ukrayna Hava Yolları, Türkiye dâhil 16 ülkeye seferlerini azalttı

Ukrayna Uluslararası Hava Yolları (UIA), Türkiye'nin de dahil olduğu 16 ülkeye yaptığı seferleri koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle azaltma kararı aldı.

Ukrayna Uluslararası Hava Yolları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında İtalya, İsviçre, Yunanistan, Almanya, İsrail, İspanya, İngiltere, Litvanya, Azerbaycan, Türkiye, Polonya, Macaristan, Avusturya, Çekya, Finlandiya ve Danimarka'ya yapılan uçak seferlerin sayısının azaltıldığı duyuruldu. Şirketin bazı iç hat seferlerini de iptal ettiği açıklandı.

Ukraynalı SkyUp hava yolu şirketi de koronavirüs nedeniyle uçuş planlarında değişikliğe gidebileceğini duyurdu.

Koronavirüs önlemlerinin artırıldığı Ukrayna'da Başbakan Denis Şmigal, yurt dışından ülkeye gelen herkesin sağlık kontrolünden geçirilmesi talimatı verdi.

Ukrayna'da şu ana kadar tek koronavirüs vakası 3 Mart tarinde Çernovtsi kentinde, İtalya'dan gelen bir erkek hastada tespit edilmişti.

BAŞKENT KIEV'DE OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL EDİLECEK

Ukrayna'nın başkenti Kiev 'de de koronavirüse karşı karantina önlemlerinin hayata geçirileceği açıklandı.

Kiev Beldiye Başkanı Vitaliy Kliçko, henüz hiçbir koronavirüs vakasının tespit edilmediği Kiev'de yarından itibaren okulların ve üniversitelerin tatil edileceğini ve toplu etkinliklerin düzenlenmesine sınırlama getirileceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kliçko, "Koronavirüsün yayılma ihtimaline karşı, salgınla mücadele önlemlerini ve kısıtlamalarını içeren plan belediye meclisinde onaylandı. Kiev'de henüz tek bir vaka kayda geçmemiş olmasına rağmen, beklememeye ve kent sakinlerini koruma altına almaya karar verdik" dedi.

Kliçko, Kiev'de ilköğretim okullarında ve üniversitelerde geçici süreliğine eğitime ara verilmesinin, çocuk yuvalarının tatil edilmesinin, konserlerin, konferansların ve diğer toplu etkinliklerin düzenlenmesine sınırlama getirilmesinin, eğlence merkezlerinin, sinema salonlarının ve AVM'lerin eğlence bölümlerinin kapatılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.