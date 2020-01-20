Ukrayna Havayolları 2019 yılı uçuş verilerini açıkladı - Son Dakika
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Ukrayna Havayolları 2019 yılı uçuş verilerini açıkladı

7 saat önce

Ukrayna Hava Trafik Kontrol Kurumu 2019 yılında en fazla sefer düzenleyen hava yolu şirketlerini açıkladı.

Ukrayna Havayolları 2019 yılı uçuş verilerini açıkladı, System.String[]

Ukrayna Hava Trafik Kontrol Kurumu 2019 yılında en fazla sefer düzenleyen hava yolu şirketlerini açıkladı. Türkiye'den THY 2. sırada yer aldı.


Ukrayna Hava Trafik Kontrol Kurumu (Ukraeroruh) 2019 yılında en fazla sefer düzenleyen hava yolu şirketlerini açıkladı. Açıklamaya göre 2019 yılında Ukrayna'da (Türkiye ile Ukrayna arasında) 33 bin 716 sefer düzenleyen Türk Hava Yolları (THY), en fazla sefer düzenleyen ikinci hava yolu şirketi oldu. Listenin birinci basamağında ise 58 bin 722 sefer ile Ukrayna Hava Yolları yer alırken, Wizz Air ise 20 bin 944 seferle 3. sırada yer aldı.


Ukrayna genelindeki havaalanlarında ise 1 yıl içinde 261 bin 592 sefer gerçekleştirildiği belirtildi. Bu rakamın 2018 yılına oranla yüzde 9.3 arttığı bildirildi.


Öte yandan Ukrayna'nın 2019 yılı içinde en fazla kullanılan hava alanları ise 111 bin 667 sefer ile Kyiv Boryspil Havaalanı, 29 bin 806 sefer ile Kyiv Juliani, 19 bin 334 sefer ile Lviv, 17 bin 625 sefer ile Odesa ve 11 bin 291 sefer Kharkiv oldu. - KİEV

Türk Hava Yolları, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:36 Kaynak: İHA
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