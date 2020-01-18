Ukrayna Havayolları'ndan yapılan açıklamada, İran'da düşürülen uçakta hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşlarının cenazelerinin yarın ülkeye getirileceği duyuruldu.



Ukrayna Havayolları Basın Ofisi'nden tarafından yapılan açıklamada, "İran'da uçak kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazeleri yarın (Pazar) ülkemize gelecek. Saat 12.00'den itibaren havaalanında düzenlenecek anma programına giriş herkese açık olacak. 13.00'dan itibaren cenaze merasimi başlayacak ve 19.00'a kadar devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.



Ukrayna Havayolları Basın Ofisi tarafından yapılan açıklama, Ukrayna Başkanlık Ofisi tarafından da doğrulandı.



Öte yandan, 8 Ocak'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran'dan havalanan Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, İran Devrim Muhafızları tarafından ateşlenen roketle vurularak düşürülmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı. - KİEV