Son dakika haberi... Ukrayna Hayırseverler Derneğinden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na "İyilik Meleği" ödülü - Son Dakika

Son dakika haberi... Ukrayna Hayırseverler Derneğinden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na "İyilik Meleği" ödülü

18.12.2020 20:41

Son dakika haberler: Ukrayna Hayırseverler Derneği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu, bu ülkede iyilik faaliyetlerine verdiği destekten dolayı "İyilik Meleği" ödülüyle onurlandırdı.

Ukrayna Hayırseverler Derneği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu, bu ülkede iyilik faaliyetlerine verdiği destekten dolayı "İyilik Meleği" ödülüyle onurlandırdı.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Hayırseverler Derneği tarafından düzenlenen "Hayırsever Ukrayna" başlıklı yarışmada, özel kategorisinde yer alan "yurt dışı yardım" ödülüne layık görüldü.

Çavuşoğlu'na, Ukrayna'da çıkarılan kehribar taşıyla süslenmiş "İyilik Meleği" ödülü takdim edildi.

Ödülün, Çavuşoğlu'nun iyilik faaliyetlerine verdiği desteğin yanı sıra ülkenin doğusunda yaralanan ya da vefat eden Ukraynalı askerlerin aileleri ile çocuklarının Antalya'da ağırlanarak moral ve rehabilitasyonunun sağlanmasına gösterdiği destekten dolayı verildiği belirtildi.

Bakan Çavuşoğlu, ödüle ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukrayna Büyükelçiler Konferansı'na hitap etmekten ve şahsına layık görülen "İyilik Meleği" ödülünü almaktan onur duyduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanı dostum (Dmitro) Kuleba ve Ukrayna halkına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Son dakika haberi... Ukrayna Hayırseverler Derneğinden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na İyilik Meleği ödülü
Son dakika haberi... Ukrayna Hayırseverler Derneğinden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na İyilik Meleği ödülü
Son dakika haberi... Ukrayna Hayırseverler Derneğinden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na İyilik Meleği ödülü
Son dakika haberi... Ukrayna Hayırseverler Derneğinden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na İyilik Meleği ödülü

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ukrayna Hayırseverler Derneğinden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na 'İyilik Meleği' ödülü - Son Dakika


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