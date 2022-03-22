Ukrayna: "Herson'da insanlık dramı yaşanıyor" - Son Dakika
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Ukrayna: "Herson'da insanlık dramı yaşanıyor"

22.03.2022 20:57
Ukrayna: "Herson'da insanlık dramı yaşanıyor"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Ukrayna'nın Herson kentinde Rus ordusunun engelleri nedeniyle insanlık dramının yaşandığını ifade ederek, "Gıda ve tıbbı malzemeler tükendi sayılır ama Rusya insani koridorlar açıp insanların tahliye edilmesine müsaade etmiyor" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Ukrayna'nın Herson kentinde Rus ordusunun engelleri nedeniyle insanlık dramının yaşandığını ifade ederek, "Gıda ve tıbbı malzemeler tükendi sayılır ama Rusya insani koridorlar açıp insanların tahliye edilmesine müsaade etmiyor" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 27 gündür aralıksız devam ederken, Rus ordusu kuşatması altındaki şehirlerde siviller zor koşullar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Herson kentinde Rus ordusunun engelleri nedeniyle insanlık dramının yaşandığını ifade ederek, "Rus ordusunun engellerinden dolayı 300 bin nüfuslu Herson'da insanlık dramı yaşanıyor. Gıda ve tıbbı malzemeler tükendi sayılır ama Rusya insani koridorlar açılıp insanların tahliye edilmesine müsaade etmiyor. Rusya'nın bu barbar taktiğini geç olmadan sonlandırmak gerekiyor" dedi. - KİEV

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Ukrayna, Herson, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna: 'Herson'da insanlık dramı yaşanıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna: "Herson'da insanlık dramı yaşanıyor" - Son Dakika
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