Ukrayna heyeti, Rusya ile İstanbul'daki müzakerelerin ardından açıklama yaptı: (1) - Son Dakika
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Ukrayna heyeti, Rusya ile İstanbul'daki müzakerelerin ardından açıklama yaptı: (1)

29.03.2022 16:16
Ukrayna heyeti, Rusya ile İstanbul'daki müzakerelerin ardından açıklama yaptı: (1)

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da yürüttüğü müzakerelere ilişkin "Bugünkü görüşmenin sonuçları liderler seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterlidir.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da yürüttüğü müzakerelere ilişkin "Bugünkü görüşmenin sonuçları liderler seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterlidir." dedi.

Podolyak, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yürütülen müzakerelerin tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Bugün itibarıyla bu görüşme sonucunda hem Rusya'nın hem de garantör ülkelerin kabul edebileceği maddelere ulaştıklarını kaydeden Podolyak "Bugünkü görüşmenin sonuçları cumhurbaşkanları seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterlidir." ifadesini kullandı.

Podolyak insani ateşkes ve koridorların açılmasına ilişkin de Ukrayna heyetinin teklif ettiği formata göre askeri birliklerin yerlerinin değiştirilmesine ilişkin manevraların tamamlanacağını belirtti.

İki ülke liderinin görüşme ihtimalinin ortaya çıkması için müzakerelerde netliğe ihtiyaç duyduklarını kaydeden Podolyak "Bugün itibarıyla kabul edilen belgeler buna yeterli." dedi.

Podolyak, Ukrayna'nın, Rusya'nın açtığı savaşta, cephede kahramanca mücadele ettiğini ve şimdiki güvenlik formatlarının işe yaramadığını gösterdiğini vurgulayarak "Dolayısıyla getirdiğimiz tekliflerimize dayanılarak yeni bir güvenlik sistemi kurulabilir. Birçok ülke de sonunda bunu kabul ediyorlar." ifadesini kullandı.

Rus heyetinin yapıcı olduğunu ancak görüşmelerin kolay ilerlemediğini kaydeden Podolyak "Ukrayna halkının kahramanca mücadelesi yeni bir güvenlik formatının lazım olduğunu gösteriyor ki böyle savaşlar tekrarlanmasın." diye konuştu.

Podolyak ayrıca, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin, bunu yabancı ülkelerin parlamentolarına, cumhurbaşkanlarına devamlı olarak söylediğini ve yeni güvenlik sisteminin ilk adım atanı olduğunu kaydederek "Dünyanın şunu anlamasını istiyoruz. Bugünkü güvenlik sistemi değişmeli." diye konuştu.

(Sürecek)

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Togo Cumhuriyeti, İstanbul, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna heyeti, Rusya ile İstanbul'daki müzakerelerin ardından açıklama yaptı: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna heyeti, Rusya ile İstanbul'daki müzakerelerin ardından açıklama yaptı: (1) - Son Dakika
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