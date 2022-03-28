Ukrayna heyetini taşıyan Uçak Atatürk Havalimanı'na indi - Son Dakika
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Ukrayna heyetini taşıyan Uçak Atatürk Havalimanı'na indi

28.03.2022 22:41
Ukrayna heyetini taşıyan Uçak Atatürk Havalimanı'na indi

İSTANBUL'da yapılacak görüşmeler öncesi Ukrayna heyetini taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.

İSTANBUL'da yapılacak görüşmeler öncesi Ukrayna heyetini taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün yapılan görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin İstanbul'da yapılması karara bağlandı.İstanbul'da yarın Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak müzakere için Ukrayna heyeti İstanbul'a geldi. Ukrayna heyetini taşıyan uçak saat 22.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Ukrayna Başkonsolosluğu yetkilileri tarafından karşılanan heyet, yoğun güvenlik önlemi alınarak kalacakları otele geçti.


Ukrayna heyetini taşıyan Uçak Atatürk Havalimanı'na indi
Ukrayna heyetini taşıyan Uçak Atatürk Havalimanı'na indi
Ukrayna heyetini taşıyan Uçak Atatürk Havalimanı'na indi
Ukrayna heyetini taşıyan Uçak Atatürk Havalimanı'na indi
YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan barış müzakereleri öncesi açıklamada bulundu: Putin ve Zelenski'yle görüşmeler olumlu Cumhurbaşkanı Erdoğan barış müzakereleri öncesi açıklamada bulundu: Putin ve Zelenski'yle görüşmeler olumlu Dünyanın gözü İstanbul'da olacak! Rusya-Ukrayna barış görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek Dünyanın gözü İstanbul'da olacak! Rusya-Ukrayna barış görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek UKRAYNA HEYETİNİ TAŞIYAN UÇAK ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ UKRAYNA HEYETİNİ TAŞIYAN UÇAK ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ

Atatürk Havalimanı, İstanbul, Ukrayna, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukrayna heyetini taşıyan Uçak Atatürk Havalimanı'na indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna heyetini taşıyan Uçak Atatürk Havalimanı'na indi - Son Dakika
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