Ukrayna hükümeti: "Rus paraşütçü birlikleri Odessa'ya inmeyi planlıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna hükümeti: "Rus paraşütçü birlikleri Odessa'ya inmeyi planlıyor"

14.03.2022 09:12
Ukrayna hükümeti: "Rus paraşütçü birlikleri Odessa'ya inmeyi planlıyor"

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rusya'nın yakın zamanda Odessa'ya paraşütçü birliklerini indirmeyi planladığını duyurdu.

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rusya'nın yakın zamanda Odessa'ya paraşütçü birliklerini indirmeyi planladığını duyurdu.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 18 gündür devam ediyor. İşgalleri sırasında 12 binden fazla askeri personel kaybı veren Rusya, Ukrayna topraklarında yaptığı işgali genişletmek için kaybettiği askerlerinin yerine takviye yapmaya devam ediyor. Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, " Karadeniz'de 3-4 gün önce Rus paraşütçü birlikleri inecekti. Fakat hava şartlarından dolayı Sivastopol'e dönmek zorunda kaldılar. Fakat şimdi oradan geri dönüyorlar. Odessa ve bölgesinde paraşütçü asker inişi planlıyorlar. Odessa'da neler olduğunu ve kontrolün bizde olduğunu anlıyoruz. Onları karşılamak için bekliyorlar. Çernigov ve Kiev bölgelerinde olduğu gibi" ifadelerini kullandı. Danilov, Ukrayna askerlerinin Rus paraşütçü birliklerini karşılamak için hazır olduklarını ifade etti.

(Bekir Keskin/ İHA)

YORUMLAR
500
Ukrayna ordusundan cansız bedenlerle Rusya'ya Z harfi göndermesi! Ukrayna ordusundan cansız bedenlerle Rusya'ya Z harfi göndermesi! Rus ünlü ressamın oğlu Luka Zatravkin kendisini Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi Rus ünlü ressamın oğlu Luka Zatravkin kendisini Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi

Ukrayna, Rusya, Milli, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna hükümeti: 'Rus paraşütçü birlikleri Odessa'ya inmeyi planlıyor' - Son Dakika


Son Dakika
09:13 Letonya Savunma Bakanı'ndan SİHA açıklaması: 6 aylığına kendi semalarımızda test edelim!
09:01 Bu çocukların anne babaları Ukrayna-Rusya savaşında öldü! Ukrayna büyükelçisi paylaştı!
08:49 Ünlü Rus ressamın oğlu kendisini fast food zinciri Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi!
08:45 Yoksulluk hallerimiz: 141 bin çocuğa ailesi bakamıyor, 11 milyon kişiye gıda yardımı yapılıyor!
08:42 Ukrayna ordusundan cansız bedenlerle Rusya'ya Z harfi göndermesi!
08:31 Bergen filminde olay çıkardı, Dilber Ay'ın oğlu olduğunu iddia etti!
08:25 Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden karısına baltalı saldırı: Eve alınmayınca kapıyı baltayla kırdı
08:08 Kadirov, Ukrayna'daki birlikleriyle buluştu! Ukrayna güvenliğiyle alay etti, Kiev'e girmek için hazır olduklarını açıkladı
07:57 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
07:51 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 09:18:59. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna hükümeti: "Rus paraşütçü birlikleri Odessa'ya inmeyi planlıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement