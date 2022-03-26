Ukrayna hükümeti savaşa rağmen emekli maaşlarını ödeyecek - Son Dakika
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Ukrayna hükümeti savaşa rağmen emekli maaşlarını ödeyecek

26.03.2022 03:52

- Ukrayna hükümeti savaşa rağmen emekli maaşlarını ödeyecek Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, ülkede savaşa rağmen ekonominin düzelmesi adına halka çalışma çağrısında bulunarak, Rusya'nın saldırılarına hedef olan çatışma bölgeleri de dahil olmak üzere Ukrayna'daki emeklilere maaş ödemelerinin 2...

- Ukrayna hükümeti savaşa rağmen emekli maaşlarını ödeyecek

KİEV - Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, ülkede savaşa rağmen ekonominin düzelmesi adına halka çalışma çağrısında bulunarak, Rusya'nın saldırılarına hedef olan çatışma bölgeleri de dahil olmak üzere Ukrayna'daki emeklilere maaş ödemelerinin 2 gün boyunca yapılacağını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Ukrayna hükümeti, halkın daha kötü günler yaşamasının önüne geçmek adına çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal yaptığı açıklamada, ülkenin ayakta kalması için tekrar üretime başlanması gerektiğini belirterek, "Rusya'nın ülkemizi geniş çaplı işgalinin başlamasının üzerinden 1 ay 1 gün geçti. Stratejik açıdan Ukrayna saldırganı çoktan yendi. ve şimdi zaferimizi mümkün olduğunca yaklaştırmak için çalışmalıyız. Bunun için ekonominin çalışması gerekir. Ekim yapılmalı, dükkanlar açılmalı, fabrikalar çalışmalı. Son 2 hafta içinde hükümet ve parlamento ekonomi, finans, gıda, ulaşım ve enerji alanlarında yeniden çalışma yaptı. İşletmeler için vergiler keskin şekilde azaltıldı. Çoğu bürokratik engeller kaldırıldı ve girişimciler için yüzde 0 faizle kredi alınması mümkün oldu. Uluslararası ortaklarımız ve dünya çapındaki büyük kalpli insanlar sayesinde, Ukrayna'ya şimdiden 128 bin tondan fazla insani yardım malzemesi ithal edildi. Şu anda batı sınırındaki kontrol noktalarında yoğunluk yok. Ukraynalılara 20,7 milyar grivnalık devlet programı dalihindeki ödeme desteği bulunuyor" diyerek Ukrayna halkına tekrar işlerinin başına dönmesi konusunda çağrı yaptı.

Ukrayna'da 2 gün boyunca emekli maaşları ödenecek

Savaşa rağmen ülkede emeklilerin maaş ödemesini yapacaklarını belirten Şmihal, "25- 27 Mart döneminde, emekli maaşları tahakkuk edilecek, 8,8milyar grivna tutarında 6 bölgede ödemeler gerçekleşecek. Bugün Luhansk ve Çernihiv bölgelerinde emekli maaşları ödemesi yapıldı. Bu miktarlar zaten bankalara yatırıldı. Yarın ve sonraki gün Sumi, Herson ve Mikolayiv'de emekli maaş ödemeleri peşin olarak yapılacak. Ukrayna'nın 11 bölgesinde ekim başladı. Geçtiğimiz yıl da aynı dönemde ekime başlanmıştı. Çiftçilerimize ve tarlalarda çalışan herkese minnettarız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna hükümeti savaşa rağmen emekli maaşlarını ödeyecek
Ukrayna hükümeti savaşa rağmen emekli maaşlarını ödeyecek
Ukrayna hükümeti savaşa rağmen emekli maaşlarını ödeyecek

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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