Ukrayna hükümeti, ülkeyi Rusya'dan alacağı tazminatlarla yeniden inşa etmeyi planlıyor - Son Dakika

Ukrayna hükümeti, dünyanın önde gelen yatırım şirketlerini, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle zarar gören altyapıyı yeniden inşa etmeye davet etti.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın dünyanın çeşitli yatırım şirketlerinin temsilcileriyle çevrim içi konferans düzenlediği bildirildi.

Konferansta konuşan Yermak, Rus ordusunun Ukrayna şehirlerini bombalamaya, sivilleri ve çocukları öldürmeye devam ettiğini ifade ederek, "Ukrayna asla pes etmeyecek, bağımsızlığından asla vazgeçmeyecek." dedi.

Savaşın durması için Rusya ve Ukrayna heyetlerinin müzakereleri sürdürdüğünü aktaran Yermak, "Ancak Ukrayna için bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda kesinlikle bir taviz yoktur." şeklinde konuştu.

Yermak, konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının sadece Avrupa'nın değil, tüm dünyanın güvenlik yapısını tehdit ettiğini savundu.

Savaşın sona ermesinin ardından Ukraynalıların ülkelerini yeniden inşa edeceklerini kaydeden Yermak, "Bu amaçla Ukrayna, Rusya Federasyonu tarafından ödenecek tazminatların yanı sıra uluslararası ortaklardan fon toplamayı planlıyor." diye konuştu.

Yatırımcıları yeniden Ukrayna'ya odaklanmaya çağıran Yermak, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde şu anda gördüğümüz insanlık dışı eylemlere en iyi cevap, Ukraynalıların çalışabileceği, yıkılan binaların yerine en modern bina ve işletmelerin ortaya çıkması olacaktır. ve böylelikle, şimdi Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalan insanların hızla anavatanlarına döneceklerini umuyoruz."