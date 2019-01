Ukrayna hükümetinin enerji danışmanlarından Karel Griman, Türk Akımı'nın, Rus doğal gazını birincisine paralel bir hat üzerinden Almanya'ya götürecek Kuzey Akım-2 boru hattı projesinden 'çok daha tehlikeli bir proje' olduğunu, çünkü bu hat yüzünden Ukrayna'nın transit ülke konumunun nihai olarak sonlanacağını söyledi.Ukrayna hükümetinin ülkede yapılması planlanan reformları desteklemeleri bir araya topladığı danışmanlardan biri olan enerji uzmanı Karel Griman, yerel Novoye Vremya gazetesine ropörtajında, Rus doğal gazını Karadeniz üzerinden Türkiye'ye ulaştıracak olan Türk Akımı ile Kuzey Akım-2 projelerini kıyasladı.Kuzey Akım-2'nin Rus doğal gazını güney Avrupalı müşterilere kadar götüremeyeceğini ifade eden Griman, bunun da Ukrayna'ya, Rus gazını Avrupa ülkelerine aktaran bir transit ülke olarak konumunu koruması için bir şans verdiğini belirtti. Dolayısıyla bu hattın tehlikesinin daha küçük olduğunu ima etti.Ancak Griman, Türk Akımı'nın planlanan her bir kolunun hizmete sokulması ile Rus gazının Türkiye üzerinden İtalya, Fransa ve Balkan ülkelerine de Ukrayna'ya gereksinim olmadan ulaşacağını kaydetti.Ayrıca, Kuzey Akım-2'nin bu hattın inşasına karşı olan Ukrayna ve ABD'nin menfaatlerinin kesiştiği bir proje olduğunu belirten Griman, Türk Akımı içinse böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.The post Ukrayna hükümetinin enerji danışmanı: "Türk Akımı çok daha tehlikeli bir proje" appeared first on Enerji Enstitüsü