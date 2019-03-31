Ukrayna için de seçim günü
9 dakika önce
Türkiye yerel seçimler için sandık başına giderken, Ukrayna'da da seçmenler, 39 adayın yarıştığı devlet başkanlığı seçimi için oy kullanmaya başladı.
Türkiye
yerel seçimler için sandık başına giderken, Ukrayna
'da da seçmenler, 39 adayın yarıştığı devlet başkanlığı seçimi için oy kullanmaya başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:32
1 Milyon 156 Kişi İlk Kez Oy Kullanacak
57 Milyon Seçmen, Yerel Seçim İçin Sandık Başında
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