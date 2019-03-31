Son Dakika Haberleri: Ukrayna için de seçim günü

Ukrayna için de seçim günü

9 dakika önce

Türkiye yerel seçimler için sandık başına giderken, Ukrayna'da da seçmenler, 39 adayın yarıştığı devlet başkanlığı seçimi için oy kullanmaya başladı.

Ukrayna için de seçim günü, System.String[]
Türkiye yerel seçimler için sandık başına giderken, Ukrayna'da da seçmenler, 39 adayın yarıştığı devlet başkanlığı seçimi için oy kullanmaya başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:32 

Türkiye, Ukrayna, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 Milyon 156 Kişi İlk Kez Oy Kullanacak 57 Milyon Seçmen, Yerel Seçim İçin Sandık Başında Çiftlikbank'ın Tosuncuk'u Mehmet Aydın'ın Yakın Korumasını da Dolandırdığı Ortaya Çıktı Araç Sahipleri Dikkat! Kış Lastiği Uygulaması Pazartesi İtibarıyla Sona Eriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 09:41:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna için de seçim günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]