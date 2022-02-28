UKRAYNA İÇİN ŞANLIURFA'DA, BARIŞ GÜVERCİNLERİ UÇURULDU - Son Dakika
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UKRAYNA İÇİN ŞANLIURFA'DA, BARIŞ GÜVERCİNLERİ UÇURULDU

28.02.2022 09:49

ŞANLIURFA'da düzenlenen 1'inci Uluslararası Güvercin Güzellik Yarışması kapsamında 8 ülkeden getirilen güvercinler, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın son bulması için gökyüzüne salındı.

ŞANLIURFA'da düzenlenen 1'inci Uluslararası Güvercin Güzellik Yarışması kapsamında 8 ülkeden getirilen güvercinler, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın son bulması için gökyüzüne salındı.

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi, Haliliye Belediyesi ve Güvercin Severler Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen 1'inci Uluslararası Güvercin Güzellik Yarışmasında Türkiye'nin 81 ili ile Almanya, Belçika, Hollanda, Dubai, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Katar'dan gelen yarışmacılar, biraraya geldi. Şanlıurfa Fuar Alanında toplanan yarışmacılar, yanlarında getirdikleri 2 bin kuşun arasında en güzelini seçmek için jüri karşısına geçtiler. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışma için oluşturulan jürinin önüne kurulan özel kafeste yarışmaya katılan güvercinler hayranlıkla izlendi. Sahipleri tarafından jürinin önüne çıkarılan güvercinler; duruşu, renk özellikleri, göz yapısı, ayak, göğüs, kuyruk, yapı, toka ve bel yapıları incelenerek puan verildi. Güvercinleri titizlikle inceleyen jüri üyeleri değerlendirme sonucunda her dalda dereceye giren şampiyon olan güvercinlerin sahiplerine kupa ve başarı belgesi verildi.

SAVAŞA KARŞI BARIŞ GÜVERCİNLERİ GÖKYÜZÜNE SALINDI

Kuş severlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada halkoyunları gösterisinin ardından Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaşın son bulması için yüzlerce barış güvercin gökyüzüne salındı. Gökyüzünde kanat çırpan barış güvercinlerini izleyen protokol ve vatandaşlar, biran önce komşu ülkede süren savaşın sona ermesi için dua ettiler.

Ardından dereceye giren yarışmacılara kupalarını veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 81 ilimizin tamamından ve 8 yabancı ülkeden, Almanya, Belçika, Hollanda, Dubai, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Katar'dan yarışmaya katılanlar var. Festival havasında geçen yarışmada vatandaşlarımızın da buradaki kuşları görmelerini istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu tür yarışmalarımızı devam ettireceğiz. Güvercin bizim ailemizin bir parçası, hayatımızın bir parçasıdır. Eski Urfa evlerinde kuş takası vardı. Bunların her biri bir sanat eseridir. Bu sanat eserlerini görmek için eski 'Urfa Evlerine' gidebilirsiniz.

Yarışmada konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ortamın çok güzel olduğunu ve kaynaşmanın yaşandığını belirtti. Bu birlik ve beraberliğin sonunda rahmet ve bereket doğacağına inandıklarını söyleyen Canpolart, komşu ülkede yaşanan savaşın biran önce son bulmasını istedi.

700 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ ZIRHLI ŞAM KUŞU BİRİNCİ OLDU

Şanlıurfa 1'inci Uluslararası Güvercin Güzellik Yarışmasında 23 kategoride yarışan güvercinler arasından 700 bin lira değerindeki Zırhlı Şamı kuşu birinci olurken, sahibi Gaziantepli Gökhan Göğüş'e ödülü getirdi. Göğüş evladı gibi baktığı, beslediği zırhlı şamı kuşuna 700 bin lira teklif etmelerine rağmen satmadığını söyledi.

UKRAYNA İÇİN ŞANLIURFA'DA, BARIŞ GÜVERCİNLERİ UÇURULDU
UKRAYNA İÇİN ŞANLIURFA'DA, BARIŞ GÜVERCİNLERİ UÇURULDU
UKRAYNA İÇİN ŞANLIURFA'DA, BARIŞ GÜVERCİNLERİ UÇURULDU

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Kaynak: DHA

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