Ukrayna için savaşmak isteyen yabancı savaşçılar sınırı geçti - Son Dakika
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Ukrayna için savaşmak isteyen yabancı savaşçılar sınırı geçti

05.03.2022 16:53
Ukrayna için savaşmak isteyen yabancı savaşçılar sınırı geçti

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, farklı ülkelerden Ukrayna için Rusya'ya karşı savaşmak isteyen yabancı savaşçılar çeşitli yollarla Ukrayna'ya geçiyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, farklı ülkelerden Ukrayna için Rusya'ya karşı savaşmak isteyen yabancı savaşçılar çeşitli yollarla Ukrayna'ya geçiyor.

Çeşitli ülkelerden gelen bir grup yabancı savaşçı, Ukrayna- Polonya sınırında bulunan Medyka Sınır Kapısı'ndan Ukrayna'ya geçerken gazeteciler tarafından görüntülendi.

Rusya'ya karşı savaşmak için İskoçya'dan geldiğini belirten ve güvenlik gerekçesiyle tam ismini vermeyen Neal, Ukrayna'nın bağımsızlık savaşı verdiğini, bu çabaya destek olmak için geldiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, önceki gün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkesine yardım için 16 bin yabancı gönüllü savaşçının geleceğini, ilk kafilenin ulaşmak üzere olduğunu belirtmişti.

Zelenskiy, 27 Şubat'ta tüm dünyaya ve Ukrayna'nın dostlarına seslenerek, Ukrayna'yı ve Avrupa'yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağırmıştı.

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Ukraynalı siviller Polonya-Medyka sınır kapısından yaya olarak giriş yapmaya devam ediyor Ukraynalı siviller Polonya-Medyka sınır kapısından yaya olarak giriş yapmaya devam ediyor Savaştan kaçmak isteyen sivillerin Ukrayna-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor Savaştan kaçmak isteyen sivillerin Ukrayna-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor

Ukrayna, İskoçya, Polonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna için savaşmak isteyen yabancı savaşçılar sınırı geçti - Son Dakika


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