Ukrayna için savaşmaya giden Çek vatandaşları hapis cezasından muaf - Son Dakika
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Ukrayna için savaşmaya giden Çek vatandaşları hapis cezasından muaf

03.03.2022 23:44
Ukrayna için savaşmaya giden Çek vatandaşları hapis cezasından muaf

Çekya, Ukrayna ordusuna desteğe giden vatandaşları için Çekya Anayasasındaki ceza maddelerinin uygulanmayacağını açıklayarak, 5 yıllık hapis cezasından muaf olacaklarını ifade etti.

Çekya, Ukrayna ordusuna desteğe giden vatandaşları için Çekya Anayasasındaki ceza maddelerinin uygulanmayacağını açıklayarak, 5 yıllık hapis cezasından muaf olacaklarını ifade etti.

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman ve Başbakan Petr Fiala bu akşam Lany'deki Başkanlık konutunda bir araya gelerek Çek vatandaşlarının kendi kararlarıyla Ukrayna için Rus saldırılarına karşı savaşmalarına izin verilip verilemeyeceğini tartıştı.

Görüşme sonunda açıklamalarda bulunan Başbakan Fiala, "Başkan ile Ukrayna- Rusya arasındaki savaşı, Çekya'nın bu dönemde dış politikadaki pozisyonunu görüşmek ve ayrıca bu zor günlerde Çek siyasetindeki birlik ve beraberliği göstermek üzere buluştuk. Anayasaya göre bir Çek vatandaşının başka bir ülkenin ordusunda görev alması halinde 5 yıl hapis cezası bulunmaktadır. Başkan ile yaptığım görüşmede bu cezanın Ukrayna-Rusya savaşı için istisnai bir şekilde uygulanmamasını tavsiye ettim. Başkan Zeman da bunu kabul etti. Garanti edebilirim ki, hiçbir Çek Ukrayna'da Ruslar ile savaşması nedeniyle ceza almayacak" dedi.

Zeman'ın Sözcüsü Jiri Ovcacek ise yaptığı açıklamada, "Başkan Zeman Ukrayna'daki çatışmalara gönüllü katılımı destekliyor ve muhtemel cezalar için istisna uygulanacak" ifadelerini kullandı. - PRAG

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Başbakan, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna için savaşmaya giden Çek vatandaşları hapis cezasından muaf - Son Dakika


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