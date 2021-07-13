Üye Girişi
Son dakika! Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov istifa etti - Son Dakika

Son dakika! Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov istifa etti

13.07.2021 19:41
Son dakika! Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov istifa etti, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov görevinden istifa etti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov görevinden istifa etti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov'un görevinden istifa ettiği bildirildi. Avakov'un imzaladığı istifa dilekçesi İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yayınlandı. Avakov istifa dilekçesinde, personele teşekkür ederken, istifa nedeni ile ilgili detay paylaşmadı. Avakov'un görevden ayrılması için istifanın Meclis tarafından kabul edilmesi gerekiyor.

Ukrayna'da 2014 yılında yaşanan Meydan olaylarından sonra göreve atanan Avakov, Devlet Başkanları Petro Poroşenko ve Vladimir Zelenskiy döneminde Ukrayna İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

(Bekir Keskin/İHA)

Son dakika! Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov istifa etti
Son dakika! Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov istifa etti
Son dakika! Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov istifa etti
Son dakika! Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov istifa etti

Süleyman Soylu, Arsen Avakov, Ukrayna, İstifa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov istifa etti - Son Dakika


Son Dakika

İstanbul dahil 10 il için kuvvetli yağış uyarısı 00:02 İstanbul dahil 10 il için kuvvetli yağış uyarısı CHP'den erken seçim hamlesi! 81 ile sandık talimatı gönderdiler 23:58 CHP'den erken seçim hamlesi! 81 ile sandık talimatı gönderdiler Joe Biden, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi 23:31 Joe Biden, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi
Valentin Rosier, 23:05 Valentin Rosier, "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" paylaşımını kısa süre içinde sildi HDP'ye alternatif parti mi geliyor? Ayhan Bilgen'den yeni parti iddialarına canlı yayında yanıt: İhtiyaç olursa kurulur 22:38 HDP'ye alternatif parti mi geliyor? Ayhan Bilgen'den yeni parti iddialarına canlı yayında yanıt: İhtiyaç olursa kurulur Korkunç cinayet! Esnaf, restoran sahibi kardeşlerden birini çekiçle diğerini de tabancayla öldürdü 21:44 Korkunç cinayet! Esnaf, restoran sahibi kardeşlerden birini çekiçle diğerini de tabancayla öldürdü
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu 21:03 Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi 20:02 Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi

Son Dakika Haberleri
18:58 Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
18:44 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi
18:16 Yıldız golcü Diego Costa adım adım Beşiktaş'a! 2 yıllık sözleşmeye imza atması an meselesi
18:07 Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı
18:00 Irak'ın güneyindeki hastane dehşeti yaşıyor! Korkunç yangında ölü sayısı 92'ye yükseldi
17:57 Ses yaptığı için çocuğu darbetti! Cami müezzinine çifte soruşturma açıldı
17:54 Çay bahçesinde yorgun mermi dehşeti! Yaşlı adam kıl payı kurtuldu
17:54 İtalyan ve İngiliz futbolcular EURO 2020'nin en iyi 11'ine damga vurdu
17:43 Altının kilogramı 500 bin liraya çıktı
17:42 Rakiplere nefes aldırmayacak BİR Fenerbahçe geliyor! Vitor Pereira, 6 saniye kuralını devreye sokuyor
Galatasaray'ın Altay'la oynamayı planladığı hazırlık maçına stadın zemini engel oldu Galatasaray'ın Altay'la oynamayı planladığı hazırlık maçına stadın zemini engel oldu         
00:24
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Paulinho son kararını verdi! Sarı-lacivertli formayı giymek istiyor Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Paulinho son kararını verdi! Sarı-lacivertli formayı giymek istiyor         
00:01
Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi         
23:36
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
Güney Afrika'daki şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi Güney Afrika'daki şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi         
22:58
Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü         
21:55
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu         
20:09
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu         
20:00
Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memurunda örgüt izi olup olmadığı araştırılıyor Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memurunda örgüt izi olup olmadığı araştırılıyor         
19:13
Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu         
17:46
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz         
14:08
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı         
12:26
Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı         
11:44
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 00:31:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement