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ukrayna içişleri bakanı avakov: rusya'ya uyuşturucu satalım

19 dakika önce

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, 'Rusya'ya uyuşturucu satma' önerisinde bulundu.

ukrayna içişleri bakanı avakov: rusya'ya uyuşturucu satalım, System.String[]

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, 'Rusya'ya uyuşturucu satma' önerisinde bulundu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın değerlendirme toplantısında, Ukrayna Emniyet Müdürü Sergey Knyazev'in sene başından bu yana 5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildiğini söylemesi üzerine araya giren Bakan, "Maliye Bakanı'na sesleniyorum. Bunları (uyuşturucuları) lütfen bizden satın alın. Paraya çok ihtiyacımız var. Gerekli yasal düzenlemeyi yapın. Toptan da veririm, rica ediyorum. Bu malları Rusya'ya yollayın, orada Dışişleri Bakanlığı'nın uçaklarıyla satıyorlar" dedi.

Bunun üzerine gülümseyen Maliye Bakanı Oksana Markarova, "Bu komik, ama yasal düzenleme olmadan imkansız" yanıtını verdi.

Görüntü Dökümü

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-Ukrayna İçişleri Bakanlığı değerlendirme toplantısı

-Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov'un konuşması

-Maliye Bakanı Oksana Markarova'nın konuşması

Süleyman Soylu, Ukrayna, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:22 Kaynak: DHA
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