Ukrayna İçişleri Bakanı Yardımcısı Yevhen Yenin: "Ukrayna liderine karşı terör saldırısı engellendi" - Son Dakika
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Ukrayna İçişleri Bakanı Yardımcısı Yevhen Yenin: "Ukrayna liderine karşı terör saldırısı engellendi"

15.06.2022 20:42
Ukrayna İçişleri Bakanı Yardımcısı Yevhen Yenin: "Ukrayna liderine karşı terör saldırısı engellendi"

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin, Rusya tarafından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e yönelik suikastın engellendiğini belirtti.

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin, Rusya tarafından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e yönelik suikastın engellendiğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e yönelik suikast girişimleri devam ediyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Yardımcısı Yevhen yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırılarının başlamasının ardından Zelenskiy'e çok sayıda suikast girişiminde bulunulduğunu hatırlatarak, "Operasyonel kaynaklarımızdan aldığımız bilgiler sayesinde Ukrayna liderine yönelik terör eylemleri önlendi" dedi.

Rusya tarafından muhtemel sabotajlara karşı kendilerinin de karşı sabotaj grupları kurduğunu ve başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten Yenin, "Askeri saldırıların ilk günlerinden itibaren ulusal polis sabotaj gruplarına karşı mücadelede yer aldı. 123'den fazla karşı sabotaj grubu kuruldu ve bu gruplarda bin 500 kişi yer aldı. Bunun sonuçlarını kısa sürede aldık. Sabotaj ve istihbarat faaliyetlerinden şüphelenilen 800'den fazla kişi gözaltına alındı ve istihbarat servisine teslim edildi" dedi.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak'ta geçtiğimiz mart ayında Zelenskiy'e yönelik bir suikast girişiminin önlendiğini ifade etmişti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Kaynak: İHA

Vladimir Zelenskiy, Süleyman Soylu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna İçişleri Bakanı Yardımcısı Yevhen Yenin: 'Ukrayna liderine karşı terör saldırısı engellendi' - Son Dakika

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