Son dakika haberleri! Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırıda 6 kişi yaralandı - Son Dakika

- Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırıda 6 kişi yaralandı

KİEV - Rus ordusu, Ukrayna'nın başkneti Kiev'i seyir füzeleriyle hedef aldığı saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı 64'üncü gününde devam ederken, Rus ordusu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ziyaret ettiği sırada Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Saldırıda füzelerden birinin sivil bir binanın zemin katına isabet ettiği belirtilirken, saldırıda 6 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko yaptığı açıklamada, "Ruslar Kırım'dan ateşlenen seyir füzesi ile Kiev'de sivil yerleşim alanını hedef aldı. Saldırı sonucunda yaralı sayısı 6'ya yükseldi. Füzenin bulunan motoru, incelemeler için uzmanlarımıza teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

"Her gün bedel ödüyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak ise, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkent Kiev'i ziyareti esnasında füzeli saldırı gerçekleştirildi. Bu Rusya'ya karşı zafere ihtiyacımız olduğunu ve Ukrayna'nın yanında tüm dünyanın birleşmesi gerektiğini gösteriyor. Hızlı hareket edilmeli. Daha fazla silah ve yardım gerekli çünkü Ukrayna her gün demokrasinin ve özgürlüğün bedelini ödüyor. Bu savaşta kaybeden taraf olamayız" dedi.