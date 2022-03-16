Son dakika haberi: Ukrayna İçişleri Bakanlığı: "Rus Tümgeneral Mityaev öldürüldü" - Son Dakika

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, 46 yaşındaki Rus Tümgeneral Oleg Mityaev'in Mariupol'de öldüğünü açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı 21. gününde devam ediyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, Telegram hesabından yaptığı açılamada, Ukrayna kuvvetlerinin ülkenin güneydoğusunda yer alan Mariupol kentindeki yoğun çatışmalar sırasında Rus Tümgeneral Oleg Mityaev'i öldürdüğünü ifade etti. Gerashchenko, Mityaev'in 150. Motorlu Tüfek Tümeni'ni komuta ettiğini belirterek, fotoğrafını da yayınladı.

Ukrayna'ya göre öldürülen Rus generallerin sayısı 4'e yükseldi.

(İHA)