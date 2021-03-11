Ukrayna iki Rus bankasına yaptırımları uzattı - Son Dakika

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, iki Rus bankasına yaptırımları 3 yıl daha uzattı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, yaptığı açıklamada, söz konusu bankaların 2019'dan beri yaptırım listesinde olduğunu belirtti.

Yaptırım sürelerinin 19 Mart'ta dolacağını hatırlatan Danilov, alınan kararla yaptırımların 3 yıl daha uzatıldığını kaydetti.

Sberbank ve Prominvestbank Rusya ile bağlantılı finansal işlem yaptıkları gerekçesiyle yaptırım listesine alınmıştı.