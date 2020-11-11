Ukrayna ile Almanya "Donbas" ve "Kırım Platformu"nu görüştü - Son Dakika

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Donbas'taki durum ve Kırım Platformuna ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuleba, Alman mevkidaşına Donbas'taki durum hakkında bilgi verdi.

Maas, Ukrayna'nın Donbas krizinin çözümüne ilişkin Üçlü Temas Grubu kapsamındaki gayretleri ve Kırım Platformu girişiminden memnun olduklarını belirterek, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın gündemde kalmasının önemi konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Taraflar dışişleri bakanları düzeyinde bir Normandiya Formatı toplantısı olasılığına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca görüşmede Belarus'taki durum ele alındı.