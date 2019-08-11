Son Dakika Haberleri: Ukrayna ile ortak savunma şirketi
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Ukrayna ile ortak savunma şirketi

50 dakika önce

Türk Baykar Savunma ile Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport arasında ortak şirket kuruldu.

Ukrayna ile ortak savunma şirketi, System.String[]
Türk Baykar Savunma ile Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport arasında ortak şirket kuruldu.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:55 
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