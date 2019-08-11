Ukrayna ile ortak savunma şirketi
50 dakika önce
Türk Baykar Savunma ile Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport arasında ortak şirket kuruldu.
Türk Baykar Savunma ile Ukrayna
devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport arasında ortak şirket kuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:55
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