Ukrayna ile Rusya arasında casus krizi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ukrayna ile Rusya arasında casus krizi - Son Dakika Dünya

Ukrayna ile Rusya arasında casus krizi

6 saat önce

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya adına casusluk yapan bir kişiyi suçüstü yakaladığını açıkladı.

Ukrayna ile Rusya arasında casus krizi, System.String[]

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya adına casusluk yapan bir kişiyi suçüstü yakaladığını açıkladı.

SBU'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın liman ve tersane kentlerinden Nikolayev'de yaşayan bir kişi, Ukrayna gemicilik sektörüyle ilgili bilgileri Rus istihbarat servislerine iletmeye çalışırken yakalandı. Rus istihbaratı ile bir süreden beri iletişim halinde olduğu tespit edilen kişinin, gemi yapımı ile ilgili devlet sırrı niteliğindeki bilgileri Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yetkililerine iletmeye çalışırken suç üstü yakalandığı ifade edildi. Ukraynalı yetkililer, sözkonusu kişinin vatana ihanet suçundan yargılanacağını açıklandı.


Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:45 Kaynak: DHA

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