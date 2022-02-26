Ukrayna ile Rusya arasında müzakere süreci - Son Dakika
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Ukrayna ile Rusya arasında müzakere süreci

26.02.2022 00:42
Ukrayna ile Rusya arasında müzakere süreci

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, ülkesinin Rusya'nın müzakere teklifini reddettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, iki ülkenin görüşmelerin yeri ve zamanı konusunda istişarelere devam ettiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, ülkesinin Rusya'nın müzakere teklifini reddettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, iki ülkenin görüşmelerin yeri ve zamanı konusunda istişarelere devam ettiğini bildirdi.

Nikiforov, Facebook'tan yaptığı açıklamada, ülkesinin ateşkes, barış ve müzakere için her zaman hazır olduğunu ve bunun onların değişmeyen pozisyonu olduğunu ifade etti.

Müzakere teklifini reddettiklerine ilişkin açıklamaların doğru olmadığını ifade eden Nikiforov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in teklifini kabul ettik. Şu saatlerde taraflar müzakere sürecinin yer ve zamanı konusunda istişarelere devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Nikiforov, müzakereler ne kadar çabuk başlarsa, normal hayata dönme şansının o kadar artacağını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın müzakere teklifini reddettiğini söylemişti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, Ukrayna ve Rusya'nın müzakerelerin yeri ve zamanı konusunda... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, Ukrayna ve Rusya'nın müzakerelerin yeri ve zamanı konusunda... Kremlin: Ukrayna müzakere teklifi konusunda bağlantıyı kesti Kremlin: Ukrayna müzakere teklifi konusunda bağlantıyı kesti

Vladimir Zelenskiy, Müzakere, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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