Ukrayna ile Rusya arasındaki 2. tur müzakereler sona erdi - Son Dakika
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Ukrayna ile Rusya arasındaki 2. tur müzakereler sona erdi

03.03.2022 23:10

Ukrayna-Rusya heyetleri, Rusya'nın saldırısı altında bulunan Ukrayna'da sivillerin tahliyesinin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaştı.

Ukrayna- Rusya heyetleri, Rusya'nın saldırısı altında bulunan Ukrayna'da sivillerin tahliyesinin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaştı.

Belarus'un Polonya ve Ukrayna'ya sınırı olan Brest şehrindeki Belovejsk Ormanı bölgesinde Rusya ile Ukrayna arasındaki 2. tur müzakereler sona erdi. Taraflar, görüşmelerin devamına karar verdi.

Ukrayna-Rusya görüşmesinde, tarafların, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata vardığı bildirildi. Tahliyelerin yapılacağı bölgelerde, geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaşmaya varıldı.

Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, görüşme sonunda yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna tarafları arasındaki ikinci tur müzakerelerin sona erdiğini belirterek, "Maalesef beklediğimiz sonuçları alamadık. Söyleyebileceğim tek şey; insani boyutu yeterince ayrıntılı olarak tartıştığımız. Çünkü şu anda pek çok şehir kuşatılmış durumda, gıda, ilaç, tahliye ile ilgili dramatik bir durum var." ifadelerini kullandı.

Görüşmeler en yakın zamanda devam edecek

Rusya tarafı ile müzakerelerin en yakın zamanda 3. turda süreceği konusunda da anlaştıklarını aktaran Podolyak, şöyle devam etti:

"Taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor sağlanması konusunda mutabakata varmışlardır. Ayrıca çatışmaların en sert yaşandığı yerlere ilaç ve gıda ulaştırılması için tahliyenin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkes kararında anlaşmışlardır."

Podolyak, bu kararların uygulanması için en yakın sürede özel kanallar ve iş birliklerini sağlayacak lojistik sürecin oluşturulacağını vurguladı.

Pozisyonlar, net ve madde madde yazıldı

Rus heyetinin başkanı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy de, müzakerelerde askeri, uluslararası insani yardım ve meselenin siyasi çözüm konularının ele alındığını belirtti.

Medinskiy, şunları kaydetti:

"Pozisyonlar, net ve madde madde yazıldı. Bunların bazılarında anlaşmaya varıldı. Çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki sivillerin kurtarılmasıyla ilgili en önemli sorunu çözdük. Bu nedenle Rusya ve Ukrayna savunma bakanlığı temsilcileri, sivillerin çıkışı için insani yardım koridorların desteklenmesi biçimi ve bu koridorların olduğu bölgelerde sivillerin çıkışları esnasında askeri eylemlerin geçici olarak durdurulması konusunda anlaştı."

Medinskiy, oluşturulacak insani koridorları kullanmaları veya çatışmaların durdurulması için sivillerin elinden geleni yapmaları çağrısında bulundu.

Ukrayna ile Rusya arasındaki 2. tur müzakereler sona erdi
Ukrayna ile Rusya arasındaki 2. tur müzakereler sona erdi
Ukrayna ile Rusya arasındaki 2. tur müzakereler sona erdi

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Polonya, Belarus, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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