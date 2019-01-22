Ukrayna ile Rusya Arasındaki Çatışmalarda 13 Bin Kişi Öldü
13 dakika önce
Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna ile Rusya arasındaki silahlı çatışmalarda 13 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler
(BM
), Ukrayna
ile Rusya
arasındaki silahlı çatışmalarda 13 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. BM tarafından yayınlanan raporda, Ukrayna-Rusya arasında yaklaşık 5 yıldır süren ve çok sayıda Ukrayna vatandaşının başka ülkelere göç etmesine sebep olan çatışmalarda 13 bin kişinin öldüğü bildirildi.
"YAKLAŞIK 30 BİN YARALI VAR"
BM, yaklaşık 30 bin kişinin çatışmalar yüzünden yaralandığını açıkladı. BM raporunda, 2018 yılında 55 Ukraynalının hayatını kaybettiği ve 224 kişinin yaralandığı, Ukrayna ordusundan 100 kişinin hayatını kaybettiği ve 500'ün üzerinde yaralı olduğu, Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçılardan ise 162 kişinin hayatını kaybettiği ve 310 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrılıkçıların, çatışmaların başladığı günden bu yana verdiği toplam kayıp sayısının da 4 bin 700'den fazla olduğu kaydedildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:06 Kaynak: İHA
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