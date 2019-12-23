Ukrayna ile Rusya yeni bir mahkum takası konusunda anlaşmaya vardı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ukrayna ile Rusya yeni bir mahkum takası konusunda anlaşmaya vardı - Son Dakika Dünya

Ukrayna ile Rusya yeni bir mahkum takası konusunda anlaşmaya vardı

6 saat önce

Rus Haber Ajansı'na göre Ukrayna ve Rusya yeni bir mahkum takası konusunda anlaşmaya vardı. Taraflar arasında mahkum değişimi en son Eylül ayında gerçekleştirilmişti.

Ukrayna ile Rusya yeni bir mahkum takası konusunda anlaşmaya vardı, System.String[]

Rusya ve Ukrayna mahkum değişimi için yeni bir anlaşmaya vardı. Rus ajansı RIA haberi, Minsk anlaşması kapsamında Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar üzerine oluşturulan uluslararası çalışma grubunun Rus temsilcisi Boris Gryzlov'a dayandırdı.


İki ülke arasındaki son mahkum değişimi 7 Eylül'de ince müzakereler sonucunda gerçekleştirildi. Takas edilen 70 mahkum arasında Ukraynalı yönetmen ve insan hakları savunucusu Oleg Sentsov da yer aldı. Senstov 2014 yılında Moskova tarafından gözaltına alınmış, "terör saldırısı hazırlığı" suçlamasıyla 20 yıl hapse mahkum edilmişti.

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Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:35 
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