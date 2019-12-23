Ukrayna ile Rusya yeni bir mahkum takası konusunda anlaşmaya vardı

Rusya ve Ukrayna mahkum değişimi için yeni bir anlaşmaya vardı. Rus ajansı RIA haberi, Minsk anlaşması kapsamında Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar üzerine oluşturulan uluslararası çalışma grubunun Rus temsilcisi Boris Gryzlov'a dayandırdı.



İki ülke arasındaki son mahkum değişimi 7 Eylül'de ince müzakereler sonucunda gerçekleştirildi. Takas edilen 70 mahkum arasında Ukraynalı yönetmen ve insan hakları savunucusu Oleg Sentsov da yer aldı. Senstov 2014 yılında Moskova tarafından gözaltına alınmış, "terör saldırısı hazırlığı" suçlamasıyla 20 yıl hapse mahkum edilmişti.