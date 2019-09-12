Ukrayna ile ticaret hacmi hedefi 20 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin Ukrayna ile ticaret hacminin 4,1 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bu doğrultuda hedefimiz bu ticaret hacmini önce 10 milyar dolara sonra da 20 milyar dolara ulaştırmaktır" dedi.



Ukrayna'nın bağımsızlığının 28'inci yıl dönümü dolayısıyla Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ve eşi Tetiana Sybiha'nın ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi. Ukrayna ulusal marşının ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Büyükelçi Andrii Sybiha'nın konuşmalarıyla devam etti. Ticaret Bakanı Pekcan, Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok derin temellere dayandığını belirterek, "Türkler ve Ukraynalılar tarihin en eski dönemlerinden beri Karadeniz'de birçok projeye imza atmış bulunmaktadır. Ukrayna bizim siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin çok önemli olduğu stratejik ortaklarımızdan birisidir. Her alandaki ilişkilerimizin siyasi olarak da desteklendiğini görmekten memnuniyet duymaktayız. Ukrayna Devlet Başkanının Vladimir Zelenskiy'nin Avrupa Birliği'nden sonra ikinci ziyaretini Türkiye'ye yapmış olması da bunun en önemli göstergelerindendir" diye konuştu.



Ukrayna ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 4,1 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurgulayan Pekcan, şu ifadeleri kaydetti: "Bu doğrultuda hedefimiz bu ticaret hacmini önce 10 milyar dolara sonra da 20 milyar dolara ulaştırmaktır. Ukrayna ile ilişkilerimiz sadece ticaret hacmiyle sınırlı kalmayacak kadar geniş ve derindir. Bugün Ukrayna'daki Türk yatırımlarının tutarı 3 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. Müteahhit firmalarımız Ukrayna'da 79 projede 5,9 milyar dolarlık proje üstlenmiş bulunmaktadırlar. Güçlü ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirmek adına Ukrayna ile beraber serbest ticaret anlaşması (STA) görüşmelerini yürütmekteyiz. Müzakerelerde gelinen aşamaların tespiti ve tamamlanmasına yönelik atılacak adımların belirlenmesi üzerine kendi teknik ekibimi talimatlandırmış bulunmaktayım. Bu doğrultuda arkadaşlarımız önümüzdeki birkaç hafta içinde Ukrayna heyeti ile bir araya gelip STA müzakerelerini karşılıklı olarak görüşecekler. Umarım iki tarafın da kabul edebileceği dengeli bir Serbest Ticaret Anlaşması üzerinde mutabakat sağlayacağız"



Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha da Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdikleri istikrarlı destek için Türkiye'ye minnettar olduklarını söyleyerek, "Müreffeh Türkiye'den iyi haberler Ukrayna için de iyi haberler demektir. Türkiye'nin, ilişkilerimizde özel bir köprü olan Kırım ve Kırım Tatarlarına özel ilgisine çok değer veriyoruz. İnşallah siyasi diyalog daha da güçlenecek ve bu yılın sonuna kadar Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin olağan toplantısını yapacağız. Kremlin'in Ukraynalı ve Kırım Tatar mahkumlarını serbest bırakma yolundaki adımlarının başarılı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.



İki devlet arasındaki ticaret hacminin 3 yıl boyunca yüzde 20 oranında büyüme gösterdiğinin altını çizen Sybiha, iki ülke arasındaki aktif siyasi ve ekonomik bağların ülkeler arasındaki bağların gelişmesini sağladığını kaydetti. İki ülke arasında savunma sanayi işbirliğinin var olduğunu belirten Sybiha, "Türkiye, ihtiyaçlarımız için İHA'ları satan ve bu konuda daha fazla işbirliği sunan ilk uluslararası ortağımızdır. Bu çok önemli birçok proje yakın gelecekte gerçeğe dönüşecek" dedi.



Programa Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra yerli ve yabancı misyon şefleri ile askeri ateşeler de katıldı. Ukrayna ve Türk mutfağından lezzetlerin misafirlere ikram edildiği programda, Ukraynalı Kemancı Dmytro Tkachenko ve şef Natalia Ponomarchuk ile Türk ezgileri performansını içeren bir konser verildi. - ANKARA