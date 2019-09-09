Ukrayna ile ticaretin hızlanması bekleniyor

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde Kiev'de gerçekleştirilen Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nin Ortak Üyeler Komitesi toplantısını değerlendirdi.