Ukrayna ile ticaretin hızlanması bekleniyor
1 saat önce
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde Kiev'de gerçekleştirilen Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nin Ortak Üyeler Komitesi toplantısını değerlendirdi.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde Kiev'de gerçekleştirilen Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nin Ortak Üyeler Komitesi toplantısını değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:40
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