Son Dakika Haberleri: Ukrayna ile ticaretin hızlanması bekleniyor
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Ukrayna ile ticaretin hızlanması bekleniyor

1 saat önce

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde Kiev'de gerçekleştirilen Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nin Ortak Üyeler Komitesi toplantısını değerlendirdi.

Ukrayna ile ticaretin hızlanması bekleniyor, System.String[]

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde Kiev'de gerçekleştirilen Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nin Ortak Üyeler Komitesi toplantısını değerlendirdi.

Ukrayna, Kiev, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:40 
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