Ukrayna: "İngiltere'deki mutasyon konusunu takipteyiz" - Son Dakika

Ukrayna, İngiltere'de mutasyona uğrayan korona virüse ilişkin konuyu yakından takip ettiklerini duyurdu.

İngiltere'de ortaya çıkan ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni tip korona virüsün (Covid-19) mutasyona uğramış türünün tüm dünyada endişeye neden oluyor. Başta Avrupa'yı sonra da tüm dünyayı paniğe sürükleyen olaya ilişkin Ukrayna'dan da açıklama geldi. Ukrayna'nın AB Temsilcisi Nikolay Toçitskiy tarafından yapılan açıklamada, "İngiltere'de ortaya çıkan virüsün mutasyona uğramış haliyle ilgili Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Avrupa Sağlık Güvenliği Komisyonu ve Avrupa Komitesi ile günlük bilgi alışverişi ve iletişim halindedir. Sağlık Bakanlıklarındaki uzmanlar tarafından konu doğrudan ele alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan son 24 saatlik korona virüs verilerine göre ülke genelinde yapılan 26 bin 839 korona virüs testinden 6 bin 545'i pozitif çıktı. Bin 766 kişi hastaneye kaldırılırken, 5 bin 106 kişi korona virüsü yenerek eski sağlığına tekrar kavuştu. 80 kişi ise korona virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

(Bekir Keskin/İHA)