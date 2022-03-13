Ukrayna, insani koridorlardan cumartesi günü 13 bin sivilin tahliye edildiğini bildirdi - Son Dakika

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rus ordusuyla savaşın devam ettiği şehirlerde açılan insani koridorlardan cumartesi günü 13 bine yakın Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Vereşuk, yaptığı açıklamada, Rus ordusuyla savaşın sürdüğü farklı bölgelerde cumartesi günü açılması öngörülen 14 insani koridorun 9'unun kullanılabildiğini ifade etti.

Bu koridorlar üzerinden 13 bine yakın Ukraynalının tahliye edildiğini belirten Vereşuk, "Dün 7 binden fazla insanı tahliye edebildiysek, bugün 13 binden biraz daha az kişiyi tahliye etmeyi başardık." bilgisini verdi.

Bugün Sumi, Krasnopolye, Pisarevka, Konotop, Lebedin, Buça, Gostomel, Nemişaev yerleşim alanlarındaki insani koridorların çalıştığını ve bu güzergahlardan tahliyelerin yapıldığını ifade eden Vereşuk, Energodar, İrpen, Vorzel, Kozaroviç ve Borodyanka'dan tahliyelerin ise Rus ordusu tarafından engellendiğini kaydetti.

Vereşuk, bugün de savaşın devam ettiği şehirlerdeki Ukraynalıların tahliye edilmesine yönelik yeni girişimlerde bulunulacağını bildirdi.