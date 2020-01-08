Ukrayna İran'a uçuşları durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ukrayna İran'a uçuşları durdurdu - Son Dakika Dünya

Ukrayna İran'a uçuşları durdurdu

6 saat önce

Ukrayna, Tahran'da 176 kişinin öldüğü uçak kazasının ardından İran'a uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Ukrayna İran'a uçuşları durdurdu, System.String[]
Ukrayna, Tahran'da 176 kişinin öldüğü uçak kazasının ardından İran'a uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Ukrayna Hava Yolları şirketinden yapılan açıklamada, Tahran- Kiev seferini yapan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkıştan kısa süre sonra düştüğü; kaza sonrası İran'a tüm uçuşların durdurulduğu bildirildi.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ: "KAZANIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Ukraynalı 112 televizyon kanalına telefonla bağlanarak, kazanın sebebini belirlemeye yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, uçak kazasında hayatını kaybedenler arasında 2 yolcu, 9 mürettebat olmak olmak üzere 11 Ukrayna vatandaşının bulunduğunu açıkladı.

Interfax haber ajansı uçakta bulunanların 73'ünün Kanada, 71'inin İran, 8'inin İsveç, 6'sının Afganistan, 4'ünün Almanya, 3'ünün İngiltere ve 11 Ukrayna vatandaşı olduğunu duyurdu.


- Kerem
Ukrayna, Tahran, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Trump, İran saldırısıyla ilgili açıklama yapacak
İran'da düşen Ukrayna uçağında ölenlerin 26'sı çocuk ABD savaşa hazırlık mı yapıyor? Bölgeye Usame Bin Ladin'i öldüren suikast timi gönderildi Son Dakika: Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin, Libya için ateşkes çağrısı yaptı

Son Dakika Haberleri
18:49 Trump, İran saldırısı ile ilgili Beyaz Saray'dan açıklama yapacak - Son Dakika Haber
18:49 Rus ve Çinli iki kadın satranç ustası dünya şampiyonluğu ve 500 bin euro rekor ödül için oynayacak - Son Dakika Haber
18:49 Avrupa Parlamenterleri endişeli: Libya'daki çatışmalar uluslararası boyuta taşınabilir - Son Dakika Haber
18:46 Alanya'da "Grönholm Metodu" oyunun tanıtımı yapıldı - Son Dakika Haber
18:34 Fransa'da ilk kez bir Cumhurbaşkanı yolsuzluk suçundan yargılanacak: Sarkozy'nin davası ekimde - Son Dakika Haber
17:40 ABD savaşa hazırlık mı yapıyor? Bölgeye Usame Bin Ladin'i öldüren suikast timi gönderildi - Son Dakika Haber
17:37 İran'da düşen Ukrayna uçağında ölenlerin 26'sı çocuk - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 19:02:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna İran'a uçuşları durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]