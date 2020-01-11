Ukrayna: İran, bize bütün verileri teslim etti - Son Dakika
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Ukrayna: İran, bize bütün verileri teslim etti

7 saat önce

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi, İran'ın kaza sonucu vurduğunu açıkladığı Ukrayna uçağı ile ilgili olarak, Ukrayna tarafına bütün görsel verilerin ve soruşturma için gerekli diğer materyallerin verildiğini açıkladı.

Ukrayna: İran, bize bütün verileri teslim etti, System.String[]

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi, İran'ın kaza sonucu vurduğunu açıkladığı Ukrayna uçağı ile ilgili olarak, Ukrayna tarafına bütün görsel verilerin ve soruşturma için gerekli diğer materyallerin verildiğini açıkladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, İran'a giden Ukraynalı yetkililerin burada uçağa ait yeni fotoğraflar çektikleri belirtilerek, uçağın enkazına ait yeni fotoğraflar yayımlandı. İran'a giden Ukrayna heyetine, İran tarafının bütün fotoğraf, video ve Tahran'da hala devam eden sürecin değerlendirilmesi için gerekli olan diğer bütün malzemelerin verdiğinin belirtildiği açıklamada, Ukraynalı yetkililerin bu veriler sayesinde incelemenin objektif bir şekilde sürdüğü sonucuna ulaştıkları ifade edildi. İncelemenin siyasi kısmının tamamlandığı ifade edilen açıklamada, Ukraynalı uzmanların, gerekli bütün hukuki süreçleri işletebilmek için bölgede çalışmaya devam ettikleri dile getirildi.

UKRAYNA İSTİHBARATI: BİZ HAKLI ÇIKTIK

Ukrayna iç istihbarat ve güvenlik teşkilatı SBU'dan yapılan açıklamada da, İran'ın açıklamasının, SBU'nun daha önceden dile getirdiği iki ihtimalden birini ifade ettiği, dolayısıyla SBU'nun haklı çıktığı ifade edildi. SBU'dan önceki gün yapılan açıklamada, başlıca iki ihtimalin bulunduğu, bunlardan birinin füze, diğerinin ise terör saldırısı olduğu ifade edilmişti.


Ukrayna, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:30 Kaynak: DHA
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