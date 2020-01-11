Ukrayna: İran'dan resmi özür ve tazminat bekliyoruz - Son Dakika
BBC
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Ukrayna: İran'dan resmi özür ve tazminat bekliyoruz

6 saat önce

İran, Ukrayna Havayolları'na ait uçağı 'yanlışlıkla' düşürdüğünü itiraf etti.

Ukrayna: İran'dan resmi özür ve tazminat bekliyoruz, System.String[]

İran, Ukrayna Havayolları'na ait uçağı 'yanlışlıkla' düşürdüğünü itiraf etti. İran Genelkurmayı, uçağın 'askeri bir noktaya yaklaşan saldırgan bir uçak olarak algılandığını ve insani bir hata sonucu füzeyle vurulduğunu' açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani 'bunun affedilmez bir hata' olduğunu söylerken Dışişleri Bakanı Zarif özür diledi. Ukrayna cumhurbaşkanı Zelenski ise "Suçluların cezalandırılmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Ukrayna Havayolları'na ait PS752 sefer sayılı uçak, İran'ın Kasım Süleymani suikastı nedeniyle Irak'taki ABD üslerine misilleme yaptığı Çarşamba gecesi Tahran'daki İmam Hüseyni Havaalanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüştü. Uçaktaki 176 yolcu hayatını kaybederken uçağın düşüş nedeniyle ilgili Tahran ve Batı ülkelerinden farklı açıklamalar gelmişti. En başta uçağın füzeyle düşürülmüş olabileceğine işaret eden açıklamaları reddeden İran, Cumartesi günü uçağı düşürdüğünü kabul etti.





"Saldırgan uçak olarak algılandı"

İran Genelkurmay Başkanlığı, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, uçağın İmam Hüseyni Havaalanı'ndan kalkış yaptıktan sonra havada dönüşü sırasında 'hassas askeri bir üsse yaklaşan saldırgan bir uçak' olarak algılandığını ve 'insani hata nedeniyle kasıtsız olarak' hedef alındığını savundu.

Açıklamada, İran'ın Irak'taki iki ABD üssüne düzenlediği füze saldırılarının ardından ABD uçaklarının İran hava sahasına yakın noktalarda uçuşlarının yoğunlaştırdığı, stratejik noktaların vurulabileceği ihtimaline karşı İran hava savunma sistemlerinin hassas bir seviyelere yükseltildiği ifade edildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Genelkurmay'ın açıklaması sonrası Twitter hesabından, "Bu, kolay kolay bir kenara atılacak mesele değildir. Facianın nedeni ve failleriyle ilgili soruşturma sürmel ve bu affedilemez hatanın sorumluları hakkında yasal işlem yapılmalıdır." çağrısını yaptı.

Zelenski: Sorumlular cezalandırılmalı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de uçağın düşürülmesiyle ilgili özür dilerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "İran'dan sorumluların cezalandırılmasını, tazminat ödenmesini ve resmi özür bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Ukrayna, İran, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:40 
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