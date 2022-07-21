Ukrayna: İran, Rusya'nın saldırganlığını körükleyecek adımlardan kaçınmalı - Son Dakika
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Ukrayna: İran, Rusya'nın saldırganlığını körükleyecek adımlardan kaçınmalı

21.07.2022 14:07
Ukrayna: İran, Rusya'nın saldırganlığını körükleyecek adımlardan kaçınmalı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, İran'a, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını körükleyecek herhangi bir açıklama veya adımdan kaçınma çağrısında bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, İran'a, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını körükleyecek herhangi bir açıklama veya adımdan kaçınma çağrısında bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, İran yönetiminin "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını dolaylı olarak haklı çıkaran" açıklamalarına ilişkin değerlendirilmelerde bulundu.

Nikolenko, "Rusya'nın açtığı savaşın başlangıcından bu yana İran, tarafsızlığını açıkça ilan etti. Ateşkes ve siyasi-diplomatik çözüm çağrısı yaptı. Bu bağlamda Ukrayna tarafı, İran yönetiminin söylemindeki değişiklikten endişe duyuyor." dedi.

Sözcü Nikolenko, Rusya'nın saldırgan eylemlerine göz yummanın, Rusya'yı sadece Ukrayna halkına karşı sebepsiz bir savaşa devam etmeye teşvik etmekle kalmayıp, aynı zamanda dünyanın diğer bölgelerindeki barış ve güvenliğin istikrarsızlaştırılması için zemin hazırladığını söyledi.

Nikolenko, "(Ukrayna'nın) Rusya'ya yönelik saldırı hazırlığı iddiasıyla ilgili tüm suçlamalar temelsiz ve manipülatiftir. İran tarafını Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını körükleyecek herhangi bir açıklama veya adımdan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.???????

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna: İran, Rusya'nın saldırganlığını körükleyecek adımlardan kaçınmalı - Son Dakika

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