Ukrayna: İşgalciler Suriye'den yaklaşık bine yakın paralı asker topladı - Son Dakika
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Ukrayna: İşgalciler Suriye'den yaklaşık bine yakın paralı asker topladı

18.03.2022 03:30
Ukrayna: İşgalciler Suriye'den yaklaşık bine yakın paralı asker topladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye karşı savaş başlatan Rusya ordusunun, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin emrindeki birliklerden yaklaşık bin kişiyi topladığını bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye karşı savaş başlatan Rusya ordusunun, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin emrindeki birliklerden yaklaşık bin kişiyi topladığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, savaş sırasında oldukça büyük kayıp yaşayan Rus ordusunun, yabancı paralı askerleri aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı, personel kaybını yabancılar pahasına telafi etmek için önlemler almaya devam ediyor. Mevcut bilgilere göre, Rus işgalciler, Beşşar Esed ve Hizbullah'ın sözde ordusundan bine yakın gönüllüyü çoktan topladı."

Açıklamada, "Aynı zamanda, mevcut bilgilere göre, bu militanlar Ukrayna topraklarındaki çatışmalara katılmayı değil, Avrupa ülkelerine ulaşmak için iş gezilerini fırsat olarak kullanmayı amaçlıyorlar." ifadesi kullanıldı.

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Genel Kurmay, Ukrayna, Suriye, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: İşgalciler Suriye'den yaklaşık bine yakın paralı asker topladı - Son Dakika


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