Üye Girişi
Ukrayna, İsrail'den hava savunma teknolojilerini satın almak istiyor - Son Dakika

Ukrayna, İsrail'den hava savunma teknolojilerini satın almak istiyor

03.02.2022 01:12
Ukrayna, İsrail'den hava savunma teknolojilerini satın almak istiyor

TEL Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinin hava savunma alanında İsrail teknolojisini elde etmek istediğini söyledi.

TEL Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinin hava savunma alanında İsrail teknolojisini elde etmek istediğini söyledi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a açıklama yapan Kuleba, özellikle hava savunması olmak üzere İsrail'in savunma teknolojileri ile derin bir iş birliği konusuyla ilgilendiklerini belirtti.

Kulebe'nın açıklamalarının Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan gerginlik süresinde gelmiş olması dikkat çekti.

İsrail'in Rusya ile ülkesi arasında herhangi bir diplomatik aracı rolü oynayabileceğini dile getiren Kuleba, Kiev'in bundan memnuniyet duyacağını kaydetti.

Haberde, daha önce birçok münasebette, Ukrayna'nın İsrail'in ürettiği uyarı sistemleri ve Demir Kubbe savunma sistemlerinin satın alınması konusuna ilgi gösterdiği ifade edildi.

YORUMLAR
500

Dmitro Kuleb, Ukrayna, İsrail, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna, İsrail'den hava savunma teknolojilerini satın almak istiyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:50 Çobanın korkunç sonu! Koyunları kurtarmak isterken uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi
00:45 Mersin'den gece yarısı feci haber! Kafası dorse ile lastik arasında sıkışan tır şoförü hayatını kaybetti
00:42 Bağırış sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Taksi şoförü ile yolcu, sokakta yumruk yumruğa kavga etti
00:29 Eğlence mekanında aynı masada oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu
00:21 Kanalizasyon boruları, insan kemikleri yüzünden tıkandı! Ekipler sebebini araştırıyor
00:18 Son Dakika: Antalya açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
23:52 Şarkıcı Sıla, İlker Kaleli ile evleneceği yönündeki iddiaları yalanladı: Yok öyle bir şey
23:30 Gazeteci Cem Küçük'ten gündem olacak sözler: Marketlerde fiyatlara ekstra bir zam gelmedi
23:28 İnternetteki sebze ve meyve fiyatları şaşkınlık yarattı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı
23:05 Erdoğan "Kaçacak delik bulamadılar" demişti, hareketin en özel anları yayınlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 01:18:35. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna, İsrail'den hava savunma teknolojilerini satın almak istiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement