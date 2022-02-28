Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na yardım malzemesi teslim ettiler - Son Dakika
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Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na yardım malzemesi teslim ettiler

28.02.2022 13:35

TÜRKİYE'de yaşayan Ukraynalılar ülkelerine yardım gönderebilmek için Bakırköy'de bulunan Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi.

TÜRKİYE'de yaşayan Ukraynalılar ülkelerine yardım gönderebilmek için Bakırköy'de bulunan Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesiyle Türkiye'de bulunan Ukraynalıların tedirginliği arttı. Ukraynalılar, Bakırköy'de bulunan Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na gelerek gelişmeleri takip ediyor. Ukrayna'ya yardım etmek isteyenler konsolosluğa yardım malzemeleri teslim etti. Ailesinin Ukrayna'da olduğunu ve bu yüzden çok korktuğunu söyleyen İrina Binkovska, "Benim Ukrayna'da annem, kardeşim ve anneannem var. Ben çok korkuyorum. Şu an Ukrayna'da durum çok kötü. Kiev'de durum kötü ve ailem Kiev'de yaşıyor. Biz yardım malzemesi getirdik. Çay, mama ve bebek bezi getirdik. Çocuklar için gerekli olan ne varsa getirdik" dedi.


Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na yardım malzemesi teslim ettiler
Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na yardım malzemesi teslim ettiler
Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na yardım malzemesi teslim ettiler
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İstanbul, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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