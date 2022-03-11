Ukrayna istihbaratı: "Putin, Çernobil'e provokasyon saldırısı hazırlıyor" - Son Dakika
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Ukrayna istihbaratı: "Putin, Çernobil'e provokasyon saldırısı hazırlıyor"

11.03.2022 16:32
Ukrayna istihbaratı: "Putin, Çernobil'e provokasyon saldırısı hazırlıyor"

Ukrayna istihbaratı tarafından yapılan açıklamada, "Eldeki bilgilere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çernobil nükleer santraline provokasyon saldırısı düzenlenmesi talimatı verdi" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna istihbaratı tarafından yapılan açıklamada, "Eldeki bilgilere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çernobil nükleer santraline provokasyon saldırısı düzenlenmesi talimatı verdi" ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 16. gününde devam ederken Ukrayna istihbaratından önemli bir rapor yayınlandı. Ukrayna İstihbarat Servisi tarafından Facebook üzerinden yapılan açıklamada, "Eldeki bilgilere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çernobil nükleer santraline provokasyon saldırısı düzenlenmesi talimatı verdi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada saldırının, Rusların Ukrayna askeri ve Ukraynalı milliyetçi grupların kılığına girerek gerçekleştirilmesi emri verildiği belirtildi. Geçtiğimiz hafta Zaporijya Nükleer Santrali'ne düzenlenen saldırı hatırlatılarak tüm dünyanın tehlike atlattığı ifade edildi.

"DÜNYA İÇİN FELAKET SONUÇLARI OLACAKTIR"

Putin'in dünyaya karşı nükleer kozunu kullandığı ifade edilen açıklamada, "Askeri operasyon ve doğrudan müzakerelerden istenilen sonucu elde edemeden Putin, Ukrayna'yı destekleyen dünya toplumuna karşı nükleer şantaj kozunu öne sürüyor. Buna rağmen Putin'in benzer eylemlerinin tüm dünya için felaket sonuçları olacaktır" denildi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

Ukrayna istihbaratı: Putin, Çernobil'e provokasyon saldırısı hazırlıyor

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Vladimir Putin, Çernobil, Nükleer, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna istihbaratı: 'Putin, Çernobil'e provokasyon saldırısı hazırlıyor' - Son Dakika


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