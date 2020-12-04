Ukrayna istihbaratından 100 milyon dolarlık yolsuzluk operasyonu - Son Dakika

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından ülkenin ASELSAN'ı olarak bilinen UKROBORONPROM'a yapılan yolsuzluk baskınında 100 milyon dolar olduğu ifade edilen anlaşmalar incelemeye alındı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), ülkenin ASELSAN'ı olarak bilinen UKROBORONPROM'a yolsuzluk operasyonu düzenledi. UKROBORONPROM ofislerinde yapılan aramalarda, bazı belgelere ve dökümanlara el kondu. Ofis çalışanları SBU tarafından sorgulandı. UKROBORONPROM Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Aramalar, Kiev Shevchenko Bölge Mahkemesi soruşturma hakiminin kararına dayanılarak yapılmaktadır. Bazı ülkelerle yapılan sözleşmelerin uygulanma sürecine yöneliktir" ifadeleri kullanıldı.

Güney Asya ülkelerinden biriyle yapılan anlaşmada usulsüzlük

SBU tarafından da bir açıklama yapıldı ve aramaların Güney Asya ülkelerinden biriyle yapılan anlaşmada, "Ukrayna'nın savunma, devlet, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve bilgi güvenliği ihmali" tespit edilmesi sonucunda bu operasyonun düzenlendiği bildirildi. Ukrayna basınında çıkan iddialara göre, bahsi geçen anlaşmanın değerinin 100 milyon dolar olduğu ifade ediliyor. - KİEV