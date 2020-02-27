Ukrayna: "İtalya'da bir vatandaşımız korona virüsüne yakalandı" - Son Dakika
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Ukrayna: "İtalya'da bir vatandaşımız korona virüsüne yakalandı"

6 saat önce

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Daire Başkanı Sergey Pogoroltsev, İtalya'da bir Ukrayna vatandaşının korona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Ukrayna:

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Daire Başkanı Sergey Pogoroltsev, İtalya'da bir Ukrayna vatandaşının korona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Daire Başkanı Sergey Pogoroltsev yaptığı açıklamada, "İtalya'da Napoli'de tespit edilen 2 korona virüsü vakasında adı geçen 26 yaşındaki Ukraynalı vatandaşımızın klinik test sonuçlarına göre virüs kaptığı doğrulanmıştır. Cremona şehrinde çalışan kadın vatandaşımız, Cilento ve Salerno şehirlerinde aile ziyaretlerinde bulunmuş. Roma'daki Spallanzani kliniğinde yapılan korona testi de pozitif çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

İtalya, Avrupa ülkeleri arasında korona virüsünün en fazla görüldüğü ülke konumunda bulunuyor. Ülkede korona virüsüne bağlı ölümlerin sayısı 12'ye yükseldi. Lombardiya Bölgesel Yönetimi Başkanı Attilio Fontana, yakın çalışma arkadaşında korona virüsü tespit edilmesinin hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki hafta boyunca kendimi karantinaya alıyorum ve bunu çalışma arkadaşlarımı korumak için yapıyorum" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:25 Kaynak: İHA
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