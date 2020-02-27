Ukraynalı yetkili makamlar, Japonya'da karantina altında bulunan gemide 2 Ukrayna vatandaşında daha korona virüsü saptandığı açıklandı.



Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Daire Başkanı Sergey Pogoreltsev yaptığı açıklamada, Japonya'da bir süredir karantina altında tutulan Diamond Princess gemisinde bulunan 25 Ukrayna vatandaşından 2'sinin daha virüs kaptığı ifade etti. Ukrayna basınına konuşan Pogoreltsev, "27 Şubat itibariyle, Japonya'daki karantina altında tutulan gemideki vatandaşlarımızdan 2'si daha korona virüsünü kapmıştır ve virüs kapan vatandaşlarımızın sayısı 4'e çıkmıştır" ifadelerini kullandı.



Ukraynalı yetkili makamlarca daha önce yapılan açıklamada, "Diamond Princess gemisinde bulunan 25 vatandaşımızdan 24'ü, Ukrayna'ya tahliye edilme teklifini kendi rızalarıyla reddetmişlerdir" ifadeleri kullanılmıştı.



Daha önce Çin'den tahliye edilen 80'e yakın kişinin Ukrayna'ya gelmesinden sonra halk ayaklanmış ve virüs bulaşması korkusuyla tahliye edilen vatandaşları kendi bölgelerinde istememişlerdi. Bunun üzerine polisle çatışmış ve tahliye otobüslerini taşlamışlardı. Japonya'daki vatandaşların bu nedenle tahliye istemedikleri tahmin ediliyor. - KİEV