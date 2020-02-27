Ukrayna: "Japonya'daki gemide 2 vatandaşımızda daha virüs saptandı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ukrayna: 'Japonya'daki gemide 2 vatandaşımızda daha virüs saptandı' - Son Dakika

Ukrayna: "Japonya'daki gemide 2 vatandaşımızda daha virüs saptandı"

22 dakika önce

Ukraynalı yetkili makamlar, Japonya'da karantina altında bulunan gemide 2 Ukrayna vatandaşında daha korona virüsü saptandığı açıklandı.

Ukrayna:

Ukraynalı yetkili makamlar, Japonya'da karantina altında bulunan gemide 2 Ukrayna vatandaşında daha korona virüsü saptandığı açıklandı.


Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Daire Başkanı Sergey Pogoreltsev yaptığı açıklamada, Japonya'da bir süredir karantina altında tutulan Diamond Princess gemisinde bulunan 25 Ukrayna vatandaşından 2'sinin daha virüs kaptığı ifade etti. Ukrayna basınına konuşan Pogoreltsev, "27 Şubat itibariyle, Japonya'daki karantina altında tutulan gemideki vatandaşlarımızdan 2'si daha korona virüsünü kapmıştır ve virüs kapan vatandaşlarımızın sayısı 4'e çıkmıştır" ifadelerini kullandı.


Ukraynalı yetkili makamlarca daha önce yapılan açıklamada, "Diamond Princess gemisinde bulunan 25 vatandaşımızdan 24'ü, Ukrayna'ya tahliye edilme teklifini kendi rızalarıyla reddetmişlerdir" ifadeleri kullanılmıştı.


Daha önce Çin'den tahliye edilen 80'e yakın kişinin Ukrayna'ya gelmesinden sonra halk ayaklanmış ve virüs bulaşması korkusuyla tahliye edilen vatandaşları kendi bölgelerinde istememişlerdi. Bunun üzerine polisle çatışmış ve tahliye otobüslerini taşlamışlardı. Japonya'daki vatandaşların bu nedenle tahliye istemedikleri tahmin ediliyor. - KİEV

Dışişleri Bakanlığı, Japonya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'deki Türklerden gazeteye koronavirüs ilanı: Korkuyu büyütmeyin
Irak'ta koronavirüs nedeniyle maçlar seyircisiz oynanacak Ünlü Rus sunucu Vladimir Solovyov, eski Ukraynalı vekil Kovtunenko'yu programından kovdu Çıldır Aktaş Sınır Kapısı, koronavirüsü vakasının artması nedeniyle geçişlere kapatıldı

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 23:39:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna: "Japonya'daki gemide 2 vatandaşımızda daha virüs saptandı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]