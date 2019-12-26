Ukrayna, Javelin antitank füzesi alımı konusunda ABD ile anlaştı - Son Dakika

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anatoliy Petrenko, Javelin antitank füzesinin ikinci partisinin alımı konusunda ABD ile anlaştıklarını söyledi.

Petrenko, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın askeri alandaki silah alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Javelin'i NATO Destek ve Tedarik Ajansı üzerinden aldıklarını belirten Petrenko, "Savunma Bakanlığı, ABD menşeli Javelin antitank füzesinin ikinci partisinin temini konusunda anlaşmayı başardı. Bu bizim için gerçekten önemli bir anlaşma." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın siber savaş ve keşif istasyonları da sipariş ettiğini aktaran Petrenko, yeni model silah ve askeri teçhizatın hızlı şekilde ordunun envanterine dahil edilmesi için çabaladıklarını dile getirdi.

ABD, Ukrayna'ya 2018'de değeri 47 milyon dolar olan 210 Javelin antitank füzesi ve 37 Javelin fırlatma ünitesi teslim etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ekimde Ukrayna'ya 39,2 milyon dolar değerinde 150 Javelin antitank füzesi ile 10 fırlatma platformunun satışına onay verdiğini bildirmişti.